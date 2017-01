Austra – Future Politics

Un viaggio fatto senza bisogno di prendere aerei, di chiedere passaporti e di pensare al peso del bagaglio a mano. Uno di quei viaggi in cui, spesso, si fanno gli incontri migliori. Gli Austra insomma continuano a convincere dopo i buoni risultati già raggiunti con “Feel It Break” e “Olympia”. Sfornando il disco perfetto da ascoltare in questo gelido gennaio.