“Il tuo maglione mio” è il secondo singolo dei Thegiornalisti e anticipa il nuovo album della band previsto per il prossimo autunno.

Il cantante Tommaso Paradiso ha presentato nei giorni scorsi il pezzo:

Tra qualche giorno esce “Il tuo maglione mio”. Non parla di un cazzo se non di lei che si metteva i miei maglioni XL d’estate. Quei maglioni di cotone enormi perché lei dormiva da me e non aveva un cazzo da mettersi il giorno dopo.

Anche lei sparita. Chissà dove cazzo sia finita.

Avevo perso la testa e ci ho scritto una canzone.

Ed è di nuovo il suo singolo ma non il mio.