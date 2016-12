NIENTE VANGELIS. PER LA COLONNA SONORA DI BLADE RUNNER 2 ECCO JóHANN JóHANNSSON.

Continua a prendere forma uno dei sequel più attesi del 2017.

Il ritorno di “Blade Runner” sarà diretto da Denis Villeneuve e vanterà nel cast il ritorno di Harrison Ford ai quali si aggiungono Ryan Gosling, Robin Wright e Jared Leto.

Nelle scorse settimane inoltre si era parlato di un possibile nuovo coinvolgimento alle musiche di Vangelis, già geniale autore delle musiche del primo, storico, “Blade Runner” (1982).

La smentita però è arrivata ieri, indirettamente, da chi, ora in via ufficiale, si occuperà della colonna sonora di “Blade Runner 2″.

In un’intervista rilasciata all’emittente islandese RÚV il compositore Jóhann Jóhannsson, già in passato al lavoro con Villeneuve (“Sicario), svela il suo prossimo ingaggio confermato poi via twitter: