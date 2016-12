BRIAN ENO BOICOTTA ISRAELE: NEGATA LA SUA MUSICA PER LO SPETTACOLO DI TORINODANZA.

Come rivelato oggi da Repubblica “TorinoDanza”, la kermesse dedicata al ballo che prende vita in questi giorni al Teatro Regio del capoluogo piemontese, si apre nel segno delle tensioni Israelo-Palestinesi.

Brian Eno ha ufficialmente negato l’utilizzo della sua musica per lo spettacolo “Humus” realizzato dalla compagnia di danza Batsheva e sponsorizzato dall’ambasciata israeliana.

Nonostante si sia dimostrato lusingato dell’interessamento il compositore ha tenuto a precisare che alla base del suo divieto c’è ‘il grave conflitto’ che si creerebbe qualora le sue opere venissero utilizzate per promuovere il ‘Brand Israele’ e distogliere l’attenzione dall’occupazione delle terre palestinesi.

Eno si conferma pertanto grande sostenitore del “Bds”, campagna a guida palestinese per il “Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni” nei confronti di Israele.

Di seguito il testo integrale della lettera che Brian Eno ha inviato a Ohad Naharin coreografo della compagnia Batsheva:

Caro Ohad Naharin, cara Batsheva Dance Company, sono venuto recentemente a conoscenza del fatto che state utilizzando un pezzo della mia musica in un’opera chiamata Humus. Ho saputo di questo utilizzo solo la scorsa settimana, e, anche se in un certo senso sono lusingato che avete scelto la mia musica per la vostra opera, purtroppo crea un grave conflitto per me. Da quello che so, l’ambasciata israeliana (e quindi il governo israeliano) è sponsor dei prossimi spettacoli, e, dato che sostengo la campagna Bds da ormai diversi anni, questa è una possibilità inaccettabile per me. Spesso chi si oppone al Bds dice che l’arte non dovrebbe essere utilizzata come arma politica. Tuttavia, dato che il governo israeliano ha reso piuttosto evidente di utilizzare l’arte esattamente in tal senso – per promuovere il ‘Brand Israele’ e per distogliere l’attenzione dall’occupazione delle terre palestinesi – ritengo che la mia decisione di negare l’autorizzazione è un modo per togliere questa particolare arma dalle loro mani. Solo un paio di giorni fa un ufficiale dell’esercito israeliano ha assassinato il quindicenne Mahmud Badran e non è neanche chiaro se verrà accusato di un crimine, e tantomeno punito. E centinaia di migliaia di palestinesi in Cisgiordania dovranno passare un’altra estate senza servizi idrici affidabili, mentre la demolizione di case palestinesi e la confisca di terre palestinesi va avanti senza tregua, come ormai da molti anni. Non vi è nessun segno di un qualsiasi tentativo di limitare l’attività dei coloni in alcun modo. Sto cercando di capire le difficoltà che dovrebbe affrontare qualsiasi artista israeliano – e in particolare, quelli come voi che hanno dimostrato alcune simpatie per la causa palestinese. Ritengo che il vostro governo utilizzi artisti come voi e, sfruttando il vostro naturale desiderio di continuare a lavorare – anche se vuol dire diventare parte di una strategia propagandistica. Potrebbe essere che la vostra compagnia di danza non possa ufficialmente prendere le distanze dal governo israeliano, ma io posso e lo farò:

non voglio che la mia musica sia concessa in licenza per qualsiasi evento promosso dall’ambasciata israeliana. Ho discusso di tutto ciò con la mia amica Ohal, un’artista israeliana e un’altra sostenitrice del Bds, e so che lei e i suoi colleghi israeliani del Bds capiscono la necessità di un boicottaggio. Come artisti dovremmo essere liberi di scegliere di rispondere alle ingiustizie dei governi, il tuo o il mio che sia. Cordialmente, Brian Eno