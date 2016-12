INTO IT. OVER IT.

Per quanto riesco a ricordare, Novembre non è mai stato un mese felice. Non me ne spiego il motivo, ma l’ho sempre associato – fin da bambino – al grigio. Vuoi per la malinconia dell’autunno che pian piano diventa inverno, vuoi per il cielo per la maggior parte del tempo appesantito da nuvoloni e fredda, insistente pioggia. Vuoi perchè la combinazione diventa ancor più pesante quando vivi in una città come Londra, che tra smog e tempo storto in questo periodo di grigiore ne ha da vendere.

Basta una serata di musica, però, in una settimana per altro già fitta di altri impegni “live”, a farmi riappacificare con la vita. Una giusta (over)dose di endorfine, come soltanto il suono di una chitarra elettrica e un ritmo in levare possono provocarmi. E mi ritrovo ancora una volta sotto a un palco, occhi chiusi e aria che mi riempie i polmoni, mentre Evan Thomas Weiss, in arte Into It. Over It., grondante di sudore chiude un set di due ore tra i muri umidi di The Lexington.

E’ la bella e caratteristica venue di Pentonville Road a fare da cornice a questa data, la seconda di tre appuntamenti londinesi per il progetto indie/emo di Chicago, in tour europeo al fianco di Tancred. Che poi di Tancred c’è giusto l’essenziale, la voce e chitarra di Jess. Sul palco con lei ci sono proprio Evan Weiss (al basso) e Josh, suo batterista in tour con Into It. Over It.. Sembra una serata in una taverna a casa di amici, tanto distesa è l’atmosfera. Ne sono davvero entusiasta, perchè sul piatto della serata ci sono addirittura due album suonati per intero. Il recente “Standards”, una delle gemme di questo 2016, e il suo predecessore “Intersections” (2013).

E’ una serata di grazia, per Weiss, e lo si capisce quando imbraccia la chitarra e inizia a divertirsi e a far divertire la folla accorsa per questo appuntamento. “Open Casket”, “Closing Argument”, “No EQ” scorrono via veloci e nella loro cristallina freschezza. “Standards” è uno dei dischi icona di questo anno in musica, almeno a parere di chi scrive, e l’intrinseca difficoltà di esecuzione non fa altro che esaltare una volta in più la capacità artistica e di scena di questo musicista. Chicago, del resto, ha legato la propria scena al successo di sonorità indie/emo divenute autentico marchio di fabbrica nell’ultimo ventennio.

La delicatezza emozionale di Into It. Over It. emerge a pieno titolo con i pezzi più fragile dell’intero disco, tra cui “Old Lace & Ivory”, suonata live per la seconda volta appena, oppure la complicata “Required Reading”. Evan si ferma, chiacchiera con il pubblico, scherza e ride. Il suo set scivola via e l’apertura di “Intersections” è l’occasione per rifiatere un po’, mentre la fatica si fa sentire. “A Curse Worth Believing” catapulta me e la folla intera in un paradiso sonoro dal quale sarà difficile fare ritorno. Le emozioni non smettono di scorrere nemmeno quando il cantante racconta un aneddoto legato ai suoi precedenti viaggi a Londra, che coinvolse la fidanzata e un portafogli smarrito dopo una data a Camden. Via allora con le risate, mentre “The Shaking of Leaves”, “Upstate Blues”, “No Amount Of Sound” incalzano.

Il finale, poi, è tutto sperimentale, tra la malinconia di “Obsessive Compulsive Distractions”, “Your Antique Organ”, “Contractual Obligations”. Into It. Over It. saluta con un sorriso, sudato e felice al pari dei membri della band, agognando una doccia e un letto ma promettendo di intrattenersi con chiunque lo desideri, per qualche chiacchiera post set.

Cala così il sipario: due album suonati per intero, per un totale di 24 pezzi e due ore di musica allo stato più puro. Al The Lexington l’atmosfera è ancora elettrica così come enorme è il senso di felicità che mi pervade. Endorfine, appunto. Riprendo la via di casa e nella mia testa continuano a risuonare i riff di almeno tre pezzi dei quali più di altri sono innamorato. Cosa posso farci, è musica e su di me ha questo potere.