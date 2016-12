TOP TEN ALBUM 2016 DI MATTEO MASTRACCI

#10) SONAMBIENT

Slow Light

[Megaphone]

“Slow Light”, lavoro italiano dalla complessa architettura non ha nulla da invidiare a mostri sacri internazionali come Shigeto o Four Tet, tutto da scoprire



#9) NOT WAVING

Animals

[Diagonal]

Fluidità e rigida presa di posizione in un colpo solo

#8) EMILIANA TORRINI & THE COLORIST ORCHESTRA

Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra

[Rough Trade]

Emiliana conosce molto bene il gelo d’Islanda, sarà forse per questo che il calore della sua voce è capace di avvolgerti totalmente?

#7) MACHINEDRUM

Human Energy

[Ninja Tune]

Un improvviso cambio prospettico, un nuovo scenario musicale con un diverso approccio, il segno lasciato dall’importanza di un nuovo amore solido, in algebra si potrebbe dire che cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia

#6) BEACON

Escapements

[Ghostly International]

Ghostly in questi anni si è guadagnata la fiducia internazionale con l’alternarsi di uscite di indubbio spessore, fucina di artisti dannatamente interessanti, “Escapements” di Beacon quest’anno conquista senza esitazioni lo scettro della sua miglior uscita del 2016

#5) VENETIAN SNARE

Traditional Synthesizer Music

[Planet Mu]

Un esperimento molto ben riuscito a colpi di frusta, rotazioni angolari si alternano in una spirale tutta in crescendo

#4) GOLD PANDA

Good Luck and Do Your Best

[City Slang]

L’ennesima prova di forza di uno dei produttori elettronici più prolifici e ricercati degli ultimi anni, una sicurezza.

#4) ANHONI

Hopelessness

[Secretly Canadian]

LEGGI LA RECENSIONE

In ogni traccia emergono dettagli sempre nuovi, una miniera d’oro.

#2) CARLA DAL FORNO

What you gonna do now

[Blackest ever black]

LEGGI LA RECENSIONE

Scuro, profondo, introspettivo, un album che è capace di raccontare una storia personale oltre il solito punto di vista convenzionale.

#1) AA. VV.

Save Fabric Album

[Fabric]

μ-Ziq, Clark, Cosmin TRG, Curses, Dj Tennis, Fake Blood, Jesse Rose, John Tejada, M.A.N.D.Y., Marc Houle, Mathew Jonson, Nathan Fake, Om Unit, Roman Flugel, Simian Mobile Disco, Throwing Snow, tutti assieme appassionatamente per una buona causa, serve altro?