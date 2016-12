NINE INCH NAILS: ASCOLTA LA NUOVA “BURNING BRIGHT (FIELD ON FIRE)”

Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi circa un nuovo disco firmato Nine Inch Nails ora diventano realtà

La band di Trent Reznor pubblicherà domani il nuovo EP “Not The Actual Events” e oggi svela un primo estratto “Burning Bright (Field on Fire)”

Queste le 5 tracce del mini-album

1. Branches/Bones

2. Dear World.

3. She’s Gone Away

4. The Idea Of You

5. Burning Bright (Field On Fire)