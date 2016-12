ASCOLTA “TO BE WITHOUT YOU”, IL NUOVO SINGOLO DI RYAN ADAMS

“To Be Without You” é il nuovo singolo di Ryan Adams, estratto dall’album “Prisoner” in uscita il prossimo 17 Febbraio. A inizio mese l’artista aveva rilasciato “Do You Still Love Me?”, anticipazione del lavoro in studio numero 16.

Ascolta qui il nuovo brano.