GLI ARCTIC MONKEYS CONFERMANO: SIAMO AL LAVORO SUL NUOVO DISCO

Gli Arctic Monkeys sono riuniti in questi giorni al completo nella natia Sheffield.

Ad immortalarli tra le strade della città diversi fans che prontamente hanno invaso i loro profili instagram di foto insieme ai loro beniamini.

I rumours relativi ad un nuovo disco in lavorazione innescati da questi avvistamenti trovano oggi definitiva conferma grazie al giornalista della BBC Shamir Masri che twitta:

Alex Turner mi ha detto durante un’intervista alla BBC che sono tornati a Sheffield per lavorare sul nuovo disco. Sta succedendo veramente.

I quattro ragazzi sembrano quindi aver momentaneamente accantonato progetti paralleli per concentrarsi su un nuovo album firmato Arctic Monkeys. A noi non resta che attendere fiduciosi.

Alex Turner told me during an interview for @BBCSheffield they are coming back to Sheffield to pen a new album.. it IS happening! https://t.co/ObeO10rNmn

— Shamir Masri (@ShamirMasri) December 23, 2016