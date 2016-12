CARRIE FISHER RICOVERATA PER ARRESTO CARDIACO. ‘LA PRINCIPESSA LEILA’ è ORA IN CONDIZIONI STABILI.

Carrie Fisher, attrice sessantenne nota soprattutto per il ruolo de la principessa Leila nella saga di Guerre Stellari è ricoverata da ieri in ospedale in seguito ad un arresto cardiaco subito mentre era su un aereo della United Airlines in volo da Londra a Los Angeles.

L’emergenza si è verificata 15 minuti prima dell’atterraggio con i primi soccorsi arrivati dal personale di volo.

Nonostante le prime notizie emerse parlavano di ‘condizioni critiche’ a rassicurare tutti sulle condizioni dell’attrice ci ha pensato il fratello Todd dichiarando:

Carrie è fuori dall’emergenza e in condizioni stabili