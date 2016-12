Con circa quattro settimane di anticipo i Run The Jewels svelano per intero il loro nuovo atteso album.

“RTJ3″, che doveva uscire il prossimo 13 gennaio, da oggi è in full-streaming e free-download:

Qui dove scaricare il disco:

you can now download #RTJ3 we love you thank you for listening have a great holiday here is the link https://t.co/KwN9VOjQ5s

— el-p (@therealelp) December 25, 2016