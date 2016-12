TOP TEN ALBUM 2016 DI BRUNO DE RIVO

#10) TINDERSTICKS

The Waiting Room

[Domino]

LEGGI LA RECENSIONE

Li avevo persi totalmente di vista, mi ero arreso una decina di anni fa, convinto che quella vena noir che stava come un buon aceto balsamico sul pop orchestrale sbilenco della band di Nottingham fosse evaporata. Li vedevo passare senza nemmeno soffermarmi. Poi questo “The Waiting Room” che, non so perché, attira l’attenzione. E si riaccende la lampadina, alimentata da un suono divenuto possibilmente più maturo, con mille sfumature di grigio, senza mai cadute di stile o rallentamenti. Non male come colpo di coda per Stuart Staples e soci.

#9) NICK CAVE & THE BAD SEEDS

Skeleton tree

[Bad Seed Ltd]

LEGGI LA RECENSIONE

Ecco un altro artista che non delude mai. Un lungo (e lento) viaggio dentro se stessi che l’artista australiano ha voluto fare, forse per elaborare il lutto patito con la tragica scomparsa del figlio. In realtà di quel evento non vi è traccia, coerentemente con un artista che non è mai stato banale in una lunga carriera giunta al 16.mo album. La copertina con la schermata nera e le scritte verdi come nei computer preistorici già faceva presagire a qualcosa di scarno, essenziale, primordiale. Un album certo non facile, servono alcuni passaggi ed un buon umore di partenza, per arrivare alla fine. Ma lo sforzo alla fine viene premiato.

#8) BON IVER

22, A Million

[Jagjaguwar]

LEGGI LA RECENSIONE

Justin Vernon gioca a distruggere il puzzle che ha composto nelle precedenti pubblicazioni e sperimentare con gli stessi pezzi nuove forme e figure musicali, sperimentando nuovi orizzonti e disorientando lo sprovveduto ascoltatore. Un po’ lo aspettavamo al varco noi teorici del “terzo album” e lui invece ha voluto sorprenderci ancora una volta. Dall’elettronica glitch al songwriting sconclusionato è facile perdersi nelle mille sfaccettature di questo disco. Diciamo che per Vernon questo è un po’ il suo personale “Kid A”.

#7) CAR SEAT HEADREST

Teens Of Denial

[Matador]

LEGGI LA RECENSIONE

Dopo anni passati da bedroom rocker ad incidere brani e pubblicarli su Bandcamp, ecco l’opera prima full lenght di Will Toledo sotto moniker Car Seat Headrest. Ed è subito un successo. Il sound accarezza i Pavement, Yo La Tengo, gli Strokes e a volte i Pixies. Gli amanti del genere “slacker” non possono che avere questo disco tra le preferenze dell’anno. I brani scivolano via velocemente, con la loro struttura semplice, melodica e ormai retrò dato che sa di anni ’90. Incluso la ballata della Costa Concordia da oltre 11 minuti, con tanto di orchestra.

#6) DAVID BOWIE

Blackstara

[Sony Music]

LEGGI LA RECENSIONE

Il nostro non è buonismo e nemmeno un premio ad una carriera di una star che ha cambiato il percorso della musica mondiale varie volte. Abbiamo davvero trovato solamente 5 dischi migliori di questo. Si perché abbiamo apprezzato l’anima sperimentale dell’opera cui la voce affaticata ma non stanca di vivere imprime una traccia indelebile nell’animo dello sprovveduto ascoltatore. Prog, glam, jazz, indie, noise rock. Ho dimenticato qualche cosa? No, questo disco è davvero bello anche se chiude il sipario di una carriera indescrivibile, di un uomo mai banale che adesso ci guarda da lassù dove si è rifugiato, magari come una stella nera.

#5) THE KILLS

Ash & Ice

[Domino]

LEGGI LA RECENSIONE

Se appartieni ad un duo garage che ha già alle spalle 4 dischi e calca le scene da 16 anni cos’altro puoi inventarti? Provi da inseguire nuove sonorità ben sapendo di scontentare alcuni ed accontentarne altri. Quindi elettronica low-fi, suoni glitch, a tratti wave, decisamente più pop. Ecco a me l’esperimento è piaciuto, così come la storia che ha ispirato questo disco, con i due artisti che si separano e scrivono ognuno la sua storia, per poi farla convergere in 13 tracce, con racconti dalla steppa siberiana ad un isola sperduta. E naufragar m’è dolce in questo mare.

#4) DAUGHTER

Not to disappear

[4AD]

LEGGI LA RECENSIONE

La band londinese nata attorno alla sua leader Elena Tonra, da alle stampe il secondo convincente album che da subito entra in heavy rotation nel nostro riproduttore. Un dream pop in salsa folk dalla semplicità disarmante, con un cantato vellutato che va dritto al cuore. Forse non costante nella ripartizione delle emozioni, tutte sprofondanti verso il dark, ma sempre capace di catturare l’attenzione. Forse il fatto di essere stato pubblicato a gennaio ha avuto più tempo di altri dischi per farsi conoscere. Ma tant’è. Eccolo qui, a ridosso del podio.

#3) SUNFLOWER BEAN

Human Ceremony

[Fat Possum]

Il miglior disco d’esordio dell’anno nasce a Brooklyn, New York, e sa di Lush, Sonic Youth, Sundays. Ma anche Led Zep e Black Sabbath. Colpisce la sfrontatezza di questo trio, nel riproporre quello che è già stato propinato in mille salse come se fosse una novità. Ed infine piace, proprio perché familiare ma diverso, il nostro orecchio già conosce quei suoni ma li percepisce come diversi. Non sappiamo se alla fine sia coraggio o paraculaggine, ma se ci sono solo due dischi che abbiamo ascoltato più di questo un motivo ci deve pur essere.

#2) BOB MOULD

Patch The Sky

[Merge]

Fa quasi sorridere pensare che Bob Mould possa aver raggiunto la sua maturità artistica dopo la bellezza di 11 dell’era post Husker Du. In pratica ci vorrebbero due vite normali per fare tutto quello che Bob ha fatto in una metà. Ma qui Mould torna ad essere quello che conoscevamo ai tempi di Copper Blue. Un disco carico, veloce, che va dritto al core (volutamente senza la “U”), il nucleo del discorso. Lo stampo di fabbirca è quello, non c’è quasi nulla da scoprire. Ma in un mondo che si attorciglia in ghirigori elettronici per scoprire la diversità ecco che ti arriva un Bob Mould con il suo sound pane e salame e sbaraglia (quasi) tutta la concorrenza. Ascoltato alla nausea, sfiora la perfezione.

#1) MODERAT

III

[Monkeytown]

LEGGI LA RECENSIONE

Da anni predico la teoria del “terzo disco” e quindi se fossi Sasha Ring (aka Apparat) e gli amici Modeselektor, dopo questo disco gliela darei su. Si perché con questo disco il sound ha raggiunto la perfezione, dopo l’abbandono di sonorità dubstep verso una minimal techno quasi di routine, con tratti glitch e divagazioni da dancefloor. Un autentico tormentone è “running”, una traccia ideale per una corsa al parco, con quella voce vellutata che ti incita: “keep on running” con 130 Bpm a spingere le gambe in avanti. Se puoi avete acquistato il disco in “special edition” trovate altri due dischi di remix e di instrumentali, per un lungo viaggio nel sound elettronico minimale berlinese.