EDDIE VEDDER HA SALVATO IL NATALE DI UNA FAMIGLIA DEL MARYLAND

Eddie Vedder ha inviato un assegno di 10.000 dollari ad una famiglia del Maryland dopo aver letto su Craiglist il commovente post della madre Tyshika Britten che ammetteva, a causa di problemi economici in cui verserebbe il nucleo familiare, di non essere in grado di fare regali di Natale per i suoi figli.

Sono stato molto commosso dalla storia e da quello che la madre ha fatto per i suoi figli ha confessato Vedder al The Washington Post.

Parlando poi della sua infanzia

Ci sono stati anni in cui avevamo regali da parte di Babbo Natale, ma erano usati e venivano dal garage dei saldi e non funzionavano…