OMOSUMO – LIVE @ ROCK THE TARGIA (SIRACUSA, 28/12/2016)

Ieri sera al concerto degli Omosumo a Siracusa (per essere precisi al Rock The Targia presso le Cantine Pupillo) abbiamo assistito ad una rara esecuzione di pura prepotenza elettronica e massiccia energia. Anche se il tempo non era dei migliori ciò non ha evitato che in sala si facesse il pienone con la scusa degli auguri e del buon concerto eravamo tutti accalcati ed entusiasti del piccolo vanto che è Rock The Targia, appuntamento ormai cadenzato durante l’anno che riunisce una vera e propria parte di città appassionata di buona musica.

La band non ha bisogno di molte presentazioni, nomi di spicco fanno parte della line up ma ancora più di spicco è il sound che ha trasformato la location in un quasi rave party dai suoni saturi e distorti quasi come a dire: “Vi spieghiamo noi cos’è l’elettronica”. Tutto il concerto si è mantenuto ad alti livelli, volumi altissimi e sonorità quasi estreme a tratti, una potenza simile da farti rimanere a bocca aperta non si vedeva da tempo.

Di certo gli Omosumo hanno conquistato Siracusa ed il Rock The Targia mostrando qualità mai messe in discussione e molta competenza, esperienza e professionalità. Il loro genere affascina e conquista e potrebbe imprimere un piccolo cambiamento nella scena odierna che purtroppo presenta limiti artistici e di volumi che speriamo possiamo in un certo qual modo scrollarci di dosso. Per adesso uno dei migliori concerti della rassegna “Rock The Targia”. Alla prossima!