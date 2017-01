TOP TEN ALBUM 2016 DI LUCA “DUSTMAN” MORELLO

LEGGI LA CLASSIFICA DI INDIEFORBUNNIES DEI MIGLIORI 50 DISCHI DEL 2016: posizioni #50 -> #26 / posizioni #25 -> #1

#10) DEFTONES

Gore

[Reprise]

Sangue Rosa

Heavy music eterea per gli anni ’10.

#9) DAVID BOWIE

Blackstar

[Sony Music]

L’astro più scuro e più luminoso

Il commiato dalla musica e dalla vita del Duca Bianco.

#8) BON IVER

22, A Million

[Jagjaguwar]

LEGGI LA RECENSIONE

Alla ricerca di una nuova voce dell’anima

Enigmatiche sperimentazioni e bizzarre simbologie, nell’opera più inafferrabile del progetto di Justin Vernon.

#7) ANHONI

Hopelessness

[Secretly Canadian]

LEGGI LA RECENSIONE

La fenice di cristallo

La “rinascita” elettronica (e femminea) del fragile eppure fierissimo fu Antony Hogarty

#6) JAMES BLAKE

The Colour In Anything

[Polydor]

LEGGI LA RECENSIONE

Tutti i colori della sensualità

La consacrazione del principe del post-soul elettronico.

#5) NICK CAVE & THE BAD SEEDS

Skeleton tree

[Bad Seed Ltd]

LEGGI LA RECENSIONE

Death Ballads

Inchiostro nero che imprime nella storia il supremo lamento di dolore del Re.

#4) NOTHING

Tired of Tomorrow

[Relapse]

La promessa infranta del domani

L’ennesimo highlight della scena shoegaze del Nuovo Millennio.

#3) TRENTEMOLLER

Fixion

[In My Room]

Scure onde elettroniche

Il tributo alla darkwave del producer danese.

#2) PREOCCUPATIONS

Preoccupations

[Flemish Eye/Jagjuwar]

LEGGI LA RECENSIONE

Cronache da un Vietnam distopico

Gli ex-Viet Cong tornano con un altro claustrofobico ritratto dello stato della coscienza umana moderna.

#2) RADIOHEAD

A moon shaped pool

[XL]

LEGGI LA RECENSIONE

Il vero amore saprà ancora aspettare?

L’opera più delicata e intima di Thom York e soci.