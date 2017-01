BRITISH SEA POWER: IL NUOVO ALBUM “LET THE DANCERS INHERIT THE PARTY”. ASCOLTA IL PRIMO ESTRATTO.

A quattro anni di distanza da “Machineries of Joy”, la band di Brighton torna con un nuovo album in studio di 12 brani.

“Golden Chariot” uscirà via Caroline International/distribuzione Universal il 31 marzo 2017.

Il nuovo album è stato registrato fra Londra, il Sussex e sull’Isola di Skye.

Ascolta “Bad Bohemian” il primo estratto dal nuovo album:

Questa la tracklist completa: Intro / Bad Bohemian / International Space Station / What You’re Doing / The Voice Of Ivy Lee / Keep On Trying (Sechs Freunde) / Electrical Kittens / Saint Jerome / Praise For Whatever / Want To Be Free / Don’t Let The Sun Get In The Way / Alone Piano