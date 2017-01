DAVID BYRNE SULLA REUNION DEI TALKING HEADS: “SIGNIFICHEREBBE FARE DIVERSI PASSI INDIETRO…”

In una recente intervista rilasciata a The Creative Independent David Byrne è tornato sull’argomento reunion Talking Heads lasciando, a quanto emerge dall’articolo, poche speranze alla riuscita dell’operazione.

L’artista americano dichiara:

La reunion dei Talking Heads potrebbe riscuotere un enorme successo per alcune generazioni o forse molte. Mi farebbe guadagnare un sacco di soldi e moltissima attenzione.

Ma significherebbe fare dei passi indietro anche per uno come me percepito come persona impegnata in molti progetti.

Byrne poi di fatto chiude la porta alla possibilità di imminenti reunion:

Per queste ragioni sento che devo sacrificare qualcosa, soldi, fama o quant’altro, per essere nelle condizioni di fare qualcosa di più di quanto vorrei fare.

In altre parole non potete avere tutto.