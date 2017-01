DAWSON SARà DIPLO IN UNA NUOVA SERIE TV

Lo scorso giugno James Van Der Beek, attore diventato celebre soprattutto per il ruolo di Dawson nelle serie “Dawson’s Creek”, aveva vestito i panni di Diplo in un video per promuovere l’imminente tour della superstar EDM (Mad Decent Block Parties).

L’idea è stata particolarmente apprezzata tanto che è in arrivo un’intera serie, di 6 puntate, dal titolo “What Would Diplo Do?” dove Van Der Beek, in questo caso anche produttore e sceneggiatore, tornerà a vestire i panni del celebre dj.

Louie meets WorldStar HipHop crossed with This Is Spinal Tap… con queste parole l’attore ha presentato la serie TV

Qui recuperate il promo andato in onda l’anno scorso e che ha di fatto ‘generato il mostro':