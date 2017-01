ELLIOTT SMITH: ASCOLTA UN INEDITO ESTRATTO DALLA RISTAMPA DI “EITHER/OR”

Nel 2017 “Either/Or” di Elliott Smith compirà 20 anni.

Uscito originariamente il 25 febbraio del 1997 la Kill Rock Stars, già label di Smith, ha deciso di ristampare l’intero disco con l’aggiunta di materiale mai pubblicato prima.

La ristampa, inizialmente programmata per il decimo anniversario dell’album ma poi posticipata per la concomitante pubblicazione del disco postumo “A New Moon”, conterrà tra gli altri una versione studio mai ascoltata prima di “I Figured You Out”, una nuova versione di “I Don’t Think I’m Ever Gonna Figure It Out”, alcune b-side e alcuni pezzi suonati live nel 1997 all’ Yo Yo a Go Go festival di Olympia, Washington.

Nella tracklist compare anche “I Figured You Out” brano inizialmente composto da Smith per Mary Lou Lord. La demo di questo pezzo è da ieri online: