NUOVE CANZONI DI SUFJAN STEVENS NEL PROSSIMO FILM DI LUCA GUADAGNINO

Come riportato ieri dall’Hollywood Report inediti di Sufjan Stevens saranno inseriti nella colonna sonora di “Call Me By Your Name” nuovo film diretto dal regista palermitano Luca Guadagnino (“Melissa P”, “A Bigger Splash”).

“Call Me By Your Name”, tratto da un romanzo di Andre Aciman, racconta la storia d’amore tra uno studente americano, interpretato da Armie Hammer e un giovane diciassettenne (Timothee Chalamet) nell’Italia degli anni ’80.

La premiere avrà luogo a fine mese al Sundance Festival mentre distribuzioni e diritti saranno gestiti da Sony Pictures Classics.