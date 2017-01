THE SHINS: ASCOLTA LA NUOVA “THE FEAR”

Ospiti sabato scorso del programma radiofonico “A Prairie Home Companion” The Shins oltre ad eseguire vecchi brani (“Gone For Good” e “Saint Simon” da “Chutes To Narrow”) hanno regalato anticipazioni dal prossimo disco annunciato solo pochi giorni fa.

Da “Heartworms” in uscita il 10 marzo hanno suonato live “Name For You”, inedito già pubblicato online, e “The Fear”, brano che proprio in questa occasione fa il suo debutto ufficiale: