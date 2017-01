ARCADE FIRE: IL NUOVO DISCO ESCE AD APRILE ?

Come riportato da NME gli Arcade Fire sarebbero pronti a pubblicare nuovo materiale molto presto.

In un’intervista al batterista della band Jermy Gara emergerebbe infatti che il nuovo album potrebbe uscire addirittura ad Aprile.

A Red Bull Polonia in merito al suo debutto solista “Limn” (in uscita l’11 Marzo) Gara ha come prima cosa dichiarato di non essere in grado di affrontare un intero tour da solo in promozione del suo disco:

Sfortunatamente è difficile che possa accadere. Gli Arcade Fire per ovvie ragioni sono la parte più importante dei miei piani.

poi si parla di qualcosa di misterioso che potrebbe accadere ad Aprile:

Non so dove suoneremo, non so quando inizieremo o dove finiremo. Dal mio punto di vista sembra che gli Arcade Fire inizino ad Aprile e finiscano verso Aprile 2019…

Questo commento lascia intendere che la band potrebbe rilasciare un nuovo disco o imbarcarsi in un tour proprio nel mese di Aprile.

Interpellato poi sul nuovo disco della band Gara aggiunge:

Tutte le canzoni sono state registrate. L’album dovrebbe uscire quest’anno. Lo stiamo ancora mixando cercando di capire quali canzoni finiranno nella tracklist perchè ne abbiamo registrate più di quante ne avessimo bisogno. Ma è quasi finito. Non so quando sarà pubblicato, spero presto.

e ancora

So bene che siamo una band popolare, ma ci atteniamo sempre alla stessa regola: registreremo fino a quando la musica non sarà pronta