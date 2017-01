ASCOLTA “BIG SUR” IL NUOVO SINGOLO DI PORCELAIN RAFT

A due mesi di distanza da “Distant Shore”, ecco “Big Sur”, secondo singolo estratto da “Microclimate”, il nuovo album di Porcelain Raft in uscita il prossimo 3 Febbraio.

“Microclimate” torna a distanza di 3 anni dall’acclamato “Permanent Signal” e solo un anno dopo “Half Awake” EP. Registrato nel suo studio di Los Angeles e mixato da Chris Coady (già al lavoro fra gli altri con band del calibro di Beach House, Future Islands, The Antlers) ai leggendari Sunset Sounds Studios.

Uscirà il prossimo 3 Febbraio, sarà distribuito negli USA dalla stessa label di Porcelain Raft, Volcanic Field, che stamperà 250 copie di vinile colorato in edizione speciale limitata. In Italia la distribuzione è affidata invece a Factory Flaws che si occuperà anche della stampa dei CD

“Microclimate” tracklist:

1 The Earth Before Us

2 Distant Shore

3 Big Sur

4 Rolling Over

5 Rising

6 Kookaburra

7 The Greatest View

8 Bring Me To The River

9 Accelerating Curve

10 The Poets Were Right

11 Zero Frame Per Second

12 A Fever That I Know (bonus track)