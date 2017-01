HOUSE OF WOLVES LIVE IN ITALIA

Il cantauotre californiano Ray Villalobos, titolare del progetto House Of Wolves, sarà live in Italia per 3 date a Marzo per presentare l’ultimo disco (“House Of Wolves”) uscito l’anno scorso.

5 marzo – Soliera (Modena) @ Arci Dude

6 marzo – Roma – @ Blackmarket Monti | Unplugged in Monti 6^ Season

7 marzo – Varese @ Twiggy Varese

Ascolta l’ultimo disco a firma “House Of Wolves”