TRAINSPOTTING 2: SVELATA LA TRACKLIST DELLA COLONNA SONORA

Amazon ha svelato la tracklist della colonna sonora di “T2: Trainspotting” atteso secondo capitolo del celebre film anni ’90 firmato Danny Boyle.

Il CD, apparso sul famoso store online per poco tempo (Amazon ha fatto già sparire il prodotto), dovrebbe essere disponibile a partire dal 27 gennaio data di uscita nei cinema del film.

Questo lo screenshot immortalato per tutti noi da Mixmag:

Oltre alle conferme di Iggy Pop e Underworld, già presenti nella soundtrack del film originale, spuntano nomi interessanti come Young Fathers, Fat White Family e Wolf Alice.

“Lust For Life” di Iggy Pop ‘subisce’ per l’occasione il remix dei The Prodigy mentre sembrerebbe rivivere anche in questa colonna sonora “Born Slippy” degli Underworld, autentico anthem del “Trainspotting” anni ’90, che rivivrebbe in vesti aggiornate con il titolo “Slow Slippy”.

Conferme che questa si tratti effettivamente della tracklist ufficiale arrivano direttamente da Irvine Welsh, autore del romanzo da cui è tratto il film, che con un tweet sgombra il campo da ogni pericolo di bufala: