TWIN PEAKS TORNA A MAGGIO: ECCO LE DATE UFFICIALI

Finalmenente comunicata in via ufficiale la data di messa in onda della prima puntata della nuova stagione di “Twin Peaks”.

Showtime, network che trasmetterà i 18 nuovi episodi, ha annunciato ieri che l’opera televisiva di David Lynch debutterà alle 9 pm, orario USA, del 21 maggio 2017.

Come riportato dal sito Deadline la premiere sarà di 2 ore dopo i quali i succcessivi episodi 3 e 4 saranno immediatamente disponibili sulla piattaforma digitale di Showtime.

In una recente intervista il presidente del canale televisivo David Nevins in merito al ritorno di “Twin Peaks” ha dichiarato:

I think this is the pure heroin version of David Lynch.

Interrogato poi su una eventuale seconda stagione di questo atteso reboot:

La stagione che tornerà a maggio è pensata per avere una conclusioe… un one-time event