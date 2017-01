GUARDA EDDIE VEDDER ESIBIRSI PER IL DISCORSO D’ADDIO DI BARACK OBAMA

La sera del 10 gennaio l’ormai ex-presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha tenuto il suo discorso di addio a Chicago.

Eddie Vedder si è esibito per l’occasione unendosi al Chicago Children’s Choir.

Ecco alcuni video della serata:

#EddieVedder is doing a soundcheck right now ahead of his performance at @BarackObama’s speech at McCormick Place tonight.

Thanks to @Ed134! pic.twitter.com/UQ7nbNExI7

— PearlJamOnLine.it (@PearlJamOnLine) January 10, 2017