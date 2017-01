“ALIVE 2017″ RIAPPARE IN RETE. DAFT PUNK FINALMENTE IN TOUR QUEST’ANNO ?

Da circa una settimana sul misterioso canale youtube 4162016211411 è apparso un breve teaser video che sembra suggerire un ritorno ad attività live per il duo francese.

Particolare anche la descrizione del video che riporta una sequenza di numeri che, come già capitato in passato, diversi utenti hanno accolto e velocemente decodificato come coordinate delle città che l’ipotetico tour “Alive 2017″ potrebbe toccare:

Ennesima bufala sul ritorno dei Daft Punk o indizio per un annuncio che arriverà a breve ?

Al momento impossibile dirlo, possiamo solo che aspettare fiduciosi.