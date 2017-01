Ieri un video criptico pubblicato sul profilo twitter ufficiale della band oggi il nuovo magnifico singolo.

Gli Slowdive tornano con un inedito dopo 22 anni (l’ultimo “Pygmalion” è uscito nel 1995).

Neil Halstead ha così presentato la messa online della nuova “Star Roving”:

a bunch of new tracks we’ve been working on and it feels as fun, and as relevant playing together now as it did when we first started.