JAKE CLARKE (EX SUPERHEAVEN): ECCO IL SINGOLO! A FEBBRAIO UNO SPLIT

Jack Clarke é ex chitarra e voce della band grunge-shoegaze Superheaven. Il suo nuovo singolo si intitola “Yellow Gown”, ed é un estratto dello split in uscita il 3 Febbraio per Disposition Collective, che l’artista ha realizzato con la dream-punk band Spur. Sei saranno i pezzi suoi, cinque saranno a firma Spur.

Ascolta qui il nuovo singolo. Sotto, inoltre, la tracklist dello split in uscita a breve.

Jake Clarke / Spur Split tracklist:

1. Jake Clarke – Get It Together

2. Jake Clarke – Yellow Gown

3. Jake Clarke – Prt 2

4. Jake Clarke – Falling

5. Jake Clarke – Ike’s Place

6. Jake Clarke – Freak Show

7. Spur – Out Of View

8. Spur – Fire

9. Spur – Freeze

10. Spur – No Wish

11. Spur – Moon