THE JESUS AND MARY CHAIN IN ITALIA A LUGLIO

Arriva in Italia per due date la band dei fratelli Reid.

The Jesus and Mary Chain porteranno il loro tour di presentazione dell’imminente storico nuovo disco “Damaged And Joy” in uscita il prossimo 24 marzo.

Ecco le date in programma:

Giovedì 6 luglio – Gardone Riviera @ Vittoriale degli Italiani

Venerdì 7 luglio – Pistoia @ Pistoia Blues