WAYNE COYNE RACCONTA LA SUA AMICIZIA CON MILEY CYRUS: ‘MI MANDA FOTO DI LEI AL BAGNO’

Non è un mistero che Wayne Coyne leader dei Flaming Lips e Miley Cyrus siano ottimi amici.

Un’amicizia nata esattamente 3 anni fa e diventata presto collaborazione artistica che toccherà l’apice con un intero disco realizzato insieme (“Miley Cyrus & Her Dead Petz” del 2014). Inoltre la cantante è presente in “We A Family” brano contenuto nel prossimo nuovo disco dei Flaming, “Oczy Mlody”, in uscita il 13 gennaio.

In una nuova intervista apparsa su The Guardian Wayne Coyne racconta con maggiori dettagli il forte legame che lo unisce alla pop-star.

Tutto inizia il 13 gennaio del 2014 quando in occasione del compleanno di Wayne Coyne per la prima volta Miley Cirus manda tweet di apprezzamento al leader dei Flaming Lips:

happy birthday to one of my favorite artists OF alllllll time @waynecoyne 🔥👄🎉🎈🌀🌈 — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) January 13, 2014

Coyne aggiunge:

Quando ho letto quel tweet le ho rispostato inviandole il mio numero. Gli scrissi ‘mandami un messaggio’

qui inizia un lungo rapporto epistolare 2.0 dai contorni decisamente ‘hot':

Da quel momento mi ha scritto ogni giorno. Le chiedevo ‘cosa stai facendo?’ e lei mi rispondeva mandandomi foto di lei mentre urinava.

A volte ci sentiamo 1.000 volte al giorno, altre solo due, ma siamo sempre ognuno nella vita dell’altro.