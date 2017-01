I BROADCAST RIVIVONO NEI CHILDREN OF ALICE. IN ARRIVO UN DISCO SU WARP.

James Cargill, fondatore dei Broadcast, annuncia il nuovo progetto Children Of Alice atteso al debutto con un disco su Warp il prossimo mese.

Il nome Children Of Alice è un chiaro tributo a Trish Keenan, che di Cargill era partner nei Broadcast, indimenticata cantante scomparsa tragicamente a soli 42 il 14 gennaio 2011 (dopo questo lutto i Broadcast si sciolsero). La Keenan spesso citava “Alice Nel Paese delle Meraviglie”, in particolare l’adattamento cinematografico per la BBC di Jonathan Miller, tra le sue primarie fonti di ispirazione.

Coinvolti nel progetto anche il tastierista dei Broadcast Roj Stevens e Julian House fondatore dei Ghost Box e attivo nei The Focus Group.