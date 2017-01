IL SEQUEL DI “PRISON BREAK”: ONLINE UN NUOVO TRAILER

Lo scorso maggio Fox aveva annunciato un gradito ritorno per tutti gli amanti delle serie: “Prison Break”, storica serie TV andata in onda dal 2005 al 2009, vivrà in questo 2017 un ‘sequel’.

Si riparte ufficialmente il 4 aprile con 10 puntate che riprenderanno il filo narrativo interrotto circa 7 anni fa.

Online troviamo anche un secondo, più spettacolare, trailer di questa attesa 5^ stagione:

Confermati i due protagonisti Wentworth Miller e Dominic Purcell (nella finzione i fratelli Michael Scofield e Lincoln Burrows) e parte del cast originale (‘la dottoressa’ Sarah Wayne Callies, Robert Knepper, Paul Adelstein, Rockmond Dunbar).