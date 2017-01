BILLY CORGAN TORNA A PARLARE DEL TOUR-REUNION DEGLI SMASHING PUMPKINS

La scorsa settimana Billy Corgan ospite di una radio di Chicago, 97.9 The Loop – Chicago’s Classic Rock Station – WLUP, ha dichiarato che il suo primo disco solista, prodotto da Rick Rubin, uscirà probabilmente a Marzo/Aprile.

Interpellato poi su una possibile reunion live degli Smashing Pumpkins Corgan questa volta getta acqua sul fuoco:

C’è il desiderio di suonare insieme, ma il mondo è cambiato molto da quando ci siamo divisi. Per questo le reunion sono strane, le persone hanno grandi aspettative. Quindi lo dovremmo fare per rendere la gente contenta, non deluderli, il mio interesse in questo è molto limitato.

Lo scorso marzo James Iha si era unito, dopo circa 16 anni, sul palco insieme alla formazione attuale degli SP (che prevedeva oltre a Corgan lo storico batterista Matt Chamberlain).

Qui l’estratto dell’intervista radiofonico: