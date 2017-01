EAGLES OF DEATH METAL: GUARDA IL TRAILER DEL DOCUMENTARIO SULLA STRAGE DEL BATACLAN

Il prossimo 13 febbraio su HBO sarà trasmesso “Eagles Of Death Metal: Nos Amis (Our Friends)” primo documentario ufficiale sulla terribile notte parigina del 13 novembre 2015 quando un gruppo terrorista armato fece fuoco sul pubblico durante il live della band americana al Bataclan.

Il trailer rilasciato in queste ore mostra interviste a Jesse Hughes (cantante degli Eagles Of Death Metal), Josh Homme e a Bono che successivamente a quella notte invitò il gruppo ad aprire per i suoi U2.