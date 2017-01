SPARATORIA AL BPM FESTIVAL IN MESSICO. 5 MORTI E DIVERSI FERITI.

Nelle prime ore di questa mattina (ore locali) in Messico, il festival BPM è stato teatro di una tragica sparatoria.

Al party El Row organizzato al Blue Parriot a Playa del Carmen alcuni colpi esplosi all’interno del club pieno di gente avrebbero causato la morte di almeno cinque persone e diversi feriti.

Notizie di una seconda sparatoria arriveranno da lì a breve dal The Jungle altra location dove si stava tenendo un secondo closing party firmato BPM.

Jackmaster è stato uno dei primi a twittare aggiornamenti sulla tragedia:

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM — JACKMASTER (@jackmaster) January 16, 2017

This is a very very sad situation. Tryna get my head around it still. Thoughts and condolences to all affected ♥ — JACKMASTER (@jackmaster) January 16, 2017

Questo invece il tweet di una delle corrispondenti al festival del magazine MixMag

Shooting at Blue Parrot during BPM. We were all there but we got out and are now safe. — Carré Orenstein (@CarreMixmag) January 16, 2017

Sono al momento in corso indagini da parte della polizia locale, aggiornamenti dovrebbero arrivare a breve.