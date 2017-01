SPOON: TUTTI I DETTAGLI DEL NUOVO “HOT THOUGHTS”

Dopo le indiscrezioni emerse alcuni giorni fa durante un’intervista radiofonica rilasciata dalla band oggi la Matador ufficializza tutti i dettagli del nuovo atteso disco degli Spoon.

Come precendetemente svelato, ma fino ad ora non ancora confermato, “Hot Thoughts” uscirà il 17 marzo proprio per l’etichetta Matador segnando di fatto il ritorno degli Spoon nel roster della label di NYC.

Prodotto da Dave Fridmann il disco conterrà 10 tracce tra le quali fanno capolino gli inediti svelati alcune settimane fa durante un live ad Austin:

01 Hot Thoughts

02 WhisperI’lllistentohearit

03 Do I Have to Talk You Into It

04 First Caress

05 Pink Up

06 Can I Sit Next to You

07 I Ain’t the One

08 Tear It Down

09 Shotgun

10 Us