IL RITORNO DI JAMIROQUAI: NUOVO DISCO E TOUR. LIVE ANCHE IN ITALIA.

Con un video di 20 secondi Jamiroquai annuncia il suo ritorno.

“Automaton”, ottavo album in studio, sarà il primo disco in 7 anni.

Da quel poco che possiamo sentire sembra deciso il cambio di rotta nelle sonorità che virano verso ambientazioni sci-fi e influenze Moroder-Daft Punk:

Non solo un nuovo disco per JayKay ma anche un lungo tour che toccherà l’Italia in una sola occasione

11 Luglio 2017 @ Firenze Summer Festival