NEL 2019 IL FESTIVAL DI GLASTONBURY CAMBIERà NOME IN THE VARIETY BAZAAR

NEL 2019 IL FESTIVAL DI GLASTONBURY CAMBIERà NOME IN THE VARIETY BAZAAR

Nel 2019 lo storico festival di Glastonbury cambierà temporaneamente location e non solo.

Come già annunciato dagli organizzatori l’evento dovrà spostarsi di almeno 100 miglia dall’attuale posizione, la Worthy Farm nelle Midlands. Il terreno sul quale per anni è sorto il famoso Glasto ha bisogno infatti di qualche anno di ‘riposo’ per potersi in qualche modo rigenerare.

Da qui la necessità di cambiare nome al festival che nel trasloco prenderà il titolo di “The Glastonbury Festival team presents The Variety Bazaar”.

Il fondatore Michael Eavis ha così commentato la scelta:

Non trovate sia un bel nome? Certo è un grande rischio cambiare nome e location ma ho preso rischi per tutta la vita. In 47 anni di rischi, tocchiamo ferro, non mi sono mai pentito. Questo potrebbe essere grande, non so…

e ancora

Dove ci sposteremo me la dovrò vedere con un solo proprietario (della terra sul quale sorgerà temporaneamente il festival). Ora ne ho 22 con i quali discutere. Mi chiedo se le future generazioni accetteranno di negoziare con così tante persone. E’ complicato scendere a patti con tutti.