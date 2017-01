La band psych-folk di Brooklyn arriva in Italia per presentare l’ultimo album “City Sun Eater in the River of Light”, nono lavoro della loro carriera:

31 marzo 2017 @ Torino – Spazio211

01 aprile 2017 @ Roma – Monk – Rome Psych Fest Nite

02 aprile 2017 @ Ravenna – Bronson

04 aprile 2017 @ Milano –Serraglio