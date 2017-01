CAR SEAT HEADREST E SMASH MOUTH FANNO UN DISCO INSIEME ?

La dritta arriva direttamenta Stereogum che ha intercettato uno scambio di effusioni via twitter tra Will Toledo, titolare del progetto Car Seat Headrest, e gli Smash Mouth (o chi per loro gestisce il profilo twitter della band).

Le due parti si apprezzano, potrebbe saltare fuori uno split album?

La provocazione lanciata da un fan sembra essere stata accolta da entrambi… vediamo cosa salterà fuori:

@crockodials @carseatheadrest I don't think they would think that's cool but we're game.

— Smash Mouth (@smashmouth) January 17, 2017