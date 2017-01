CONOR OBERST PUBBLICA UN NUOVO DISCO. ASCOLTA “A LITTLE UNCANNY” E “NAPALM”.

Conor Oberst, che solo pochi mesi fa aveva pubblicato “Ruminations”, è pronto a rilasciare un nuovo album a Marzo.

“Salutations”, che esce come il precedente per Nonesuch Records, è anticipato dal singolo “A Little Uncanny”.

Qui il video realizzato da Josh Rawson:

Un secondo estratto dal titolo “Napalm” è apparso online:

In “Salutations” troviamo anche Jim James, Gillian Welch, Blake Mills e Jonathan Wilson.

“Salutations” tracklist:

01. “Too Late To Fixate”

02. “Gossamer Thin”

03. “Overdue”

04. “Afterthought”

05. “Next Of Kin”

06. “Napalm”

07. “Mamah Borthwick”

08. “Till Saint Dymphna’s Kicks Us Out”

09. “Barbary Coast”

10. “Tachycardia”

11. “Empty Hotel By The Sea”

12. “Anytime Soon”

13. “Counting Sheep”

14. “Rain Follows The Plow”

15. “You All Loved Him Once”

16. “A Little Uncanny”

17. “Salutations”