DIRTY PROJECTORS: ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM. ASCOLTA L’INEDITO “UP IN HUDSON”.

Da qualche settimana i Dirty Projectors hanno inziato la marcia di avvincinamento al loro settimo album.

Prima il brano “Keep Your Name” che segnava il ritorno della band poi il video di “Little Bubble” lasciavano presagire importanti novità in arrivo per la band di New York.

Oggi ecco l’atteso annuncio.

Il nuovo omonimo disco dei Dirty Projectors, il loro settimo, uscirà il 28 febbraio su Domino

“Up In Hudson” è il terzo estratto:

01. Keep Your Name

02. Death Spiral

03. Up In Hudson

04. Work Together

05. Little Bubble

06. Winner Take Nothing

07. Ascent Through Clouds

08. Cool Your Heart

09. I See You