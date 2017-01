Il quartetto di Leeds annunciano il nuovo album “The Haze” in uscita il 17 marzo 2017 su Caroline International, distribuzione Universal.

Come primo ascolto ecco la title-track:

L’ultimo disco dei Pulled Apart By Horses è targato 2014 (“The Blood”).

“The Haze” tracklist

1. The Haze

2. The Big What If

3. Hotel Motivation

4. Prince Of Meats

5. Neighbourhood Witch

6. Lamping

7. Flash Lads

8. Moonbather

9. What’s Up Dude

10. Brass Castles

11. My Evil Twin

12. Dumb Fun