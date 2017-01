IL CARTELLO DELLA DROGA MESSICANO SAREBBE DIETRO LA SPARATORIA AL BPM FESTIVAL

Nelle prime ore di lunedì scorso il BPM, festival di musica elettronica che si tiene a Playa Del Carmen, è stato scosso da una violenta sparatoria.

All’interno di uno dei club dove si stava tenendo il closing-party della manifestazione 5 persone sono decedute in seguito ad alcun colpi esplosi da un uomo non ancora identificato.

Il giorno successivo a Playa Del Carmen sono apparsi dei cartelli che recitano:

This is a warning that we are already here because you didn’t align yourself Phillip – BPM

It is the beginning, we are going to cut off the heads of Golfos, Pelones and chapulines. Sincerely, El Fayo Z from the old school.

Il messaggio firmato El Fayo, che le autorità credono possa essere Rafael del Ángel Velez Morales leader dei Los Zetas tra i cartelli del narcotraffico messicano più sanguinoso, è indirizzato ad un certo Philip che a questo punto sembra essere proprio Phillip Pulitano co-fondatore canadese del BPM Festival.

Nel messaggio intimidatorio vengono tirati in ballo anche Golfos e Pelones altri due organizzazioni criminali attive nello Yucatan.

Le attività investigative sull’orribile attentato si muovono quindi in direzione di possibili faide tra cartelli della droga per il controllo del territorio.