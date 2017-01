IL RITORNO DI WILL & GRACE: ARRIVA UNA NUOVA STAGIONE.

La celebre sitcom andata in onda tra il 1998 e il 2006 con 8 stagione è pronta a ritornare con 10 nuovi episodi.

Dopo una veloce apparizione lo scorso settembre, mini-puntata speciale di 10 minuti in supporto ad Hilary Clinton impegnata nella corsa presidenziale contro Trump, Eric McCormack (will), Debra Messing (Grace) e gli immancabili Megan Mullally (Karen) e Sean Hayes (Jack) riappariranno sui nostri schermi così come confermato in un’intervista dal co-creatore Max Mutchnick:

sono assolutamente entusiasta di poter scrivere cosa Will, Grace, Jack e Karen penseranno in questo 2017.

Ecco il trailer della reunion: