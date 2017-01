La band, in studio da settembre, da diversi giorni arrichisce la propria pagina facebook di interessanti aggiornamenti sulle registrazioni del nuovo disco.

L’ultimo, importante, update è arrivato però ieri:

We’ve made an album dichiarano trionfanti gli scozzesi

Il Disco, entrato in fase di mixaggio lo scorso 4 gennaio, è quindi ultimato.

Non rimane che attendere le comunicazioni ufficiali in merito ad una release-date.

Queste alcune foto che si erano susseguite nei giorni scorsi: