ORDINE RESTRITTIVO PER JESSE HUGHES DEGLI EAGLES OF DEATH METAL. HA MINACCIATO DI MORTE DI UN AMICO.

ORDINE RESTRITTIVO PER JESSE HUGHES DEGLI EAGLES OF DEATH METAL. HA MINACCIATO DI MORTE DI UN AMICO.

Come riportato dal sito TMZ Andrew Julien Vega, amico di vecchia data del cantante degli Eagles Of Death Metal, avrebbe richiesto ed ottenuto un ordine restrittivo ai danni di Jesse Hughes.

Secondo l’accusa Vega, in seguito ad una discussione, sarebbe stato minacciato di morte da Hughes (‘ti sparo’ tra le frasi rivolte) che non soddisfatto avrebbe ‘incollato’ sul cancello di casa della ‘vittima’ una bambolina voodoo infilzata da un coltello con bigliettino “Andy is next”.

Il leader degli EODM dovrà stare alla larga dal suo ‘caro’ amico per almeno 100 miglia.