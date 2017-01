Pochi giorni fa la Matador ha annunciato l’uscita del nuovo atteso disco degli Spoon.

Come emerso nel corso di un’intervista alla band il nuovo “Hot Thoughts” arriverà il prossimo 17 marzo e sarà prodotto da Dave Fridmann.

La title-track è stata svelata ieri:

Questa la tracklist del disco:

01 Hot Thoughts

02 WhisperI’lllistentohearit

03 Do I Have to Talk You Into It

04 First Caress

05 Pink Up

06 Can I Sit Next to You

07 I Ain’t the One

08 Tear It Down

09 Shotgun

10 Us